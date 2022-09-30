Разбитые машины и кареты скорой: видео обстрелянной автоколонны в Запорожье
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко обнародовал первое видео с места утреннего обстрела колонны с гражданскими в Запорожье.
На кадрах видны поврежденные автомобили и кареты скорой.
– Вокруг только гражданские автомобили, в которых и погибла часть людей.
Здесь никакой военной техники, – прокомментировал обнародованное видео Кирилл Тимошенко.
Напомним, что утром 30 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.
По предварительной информации, оккупанты выпустили 16 ракет из ЗРК С-300.
По состоянию на этот час известно о 23 погибших и 28 раненых.
Четыре ракеты попали в район авторынка, а также по колонне машин с гражданскими на въезде/выезде с оккупированной территории.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Кирилл Тимошенко