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Факты / Україна

Разбитые машины и кареты скорой: видео обстрелянной автоколонны в Запорожье

Татьяна Забожко, редактор ленты
Разбитые машины и кареты скорой: видео обстрелянной автоколонны в Запорожье

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко обнародовал первое видео с места утреннего обстрела колонны с гражданскими в Запорожье.

На кадрах видны поврежденные автомобили и кареты скорой.

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– Вокруг только гражданские автомобили, в которых и погибла часть людей.

Здесь никакой военной техники, – прокомментировал обнародованное видео Кирилл Тимошенко.

Напомним, что утром 30 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.

По предварительной информации, оккупанты выпустили 16 ракет из ЗРК С-300.

По состоянию на этот час известно о 23 погибших и 28 раненых.

Четыре ракеты попали в район авторынка, а также по колонне машин с гражданскими на въезде/выезде с оккупированной территории.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Кирилл Тимошенко

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