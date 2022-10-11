Зранку Росія ракетами обстріляла Запоріжжя, є руйнування
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Сьогодні зранку під час повітряної тривоги російський ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
За його словами, російські ракети поцілили в інфраструктурні об’єкти. Наразі інформація про масштаби руйнувань та можливі жертви з’ясовується.
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Станом на 06:30 ранку повітряна тривога в Україні лунає в Запорізькій та Луганській областях.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, на місці влучання сталася масштабна пожежа.
На Дніпропетровщині російські ракети знищили дві трансформаторні підстанції. Наразі там тривають роботи з ліквідації наслідків.
Фото: Запоріжжя.Інфо