Жовтень, 11 в 6:24

Сьогодні зранку під час повітряної тривоги російський ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, російські ракети поцілили в інфраструктурні об’єкти. Наразі інформація про масштаби руйнувань та можливі жертви з’ясовується.

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Станом на 06:30 ранку повітряна тривога в Україні лунає в Запорізькій та Луганській областях.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, на місці влучання сталася масштабна пожежа.

На Дніпропетровщині російські ракети знищили дві трансформаторні підстанції. Наразі там тривають роботи з ліквідації наслідків.

Фото: Запоріжжя.Інфо