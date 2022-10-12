В Мариуполе установили мобильные блокпосты: оккупанты проверяют документы и телефоны водителей

Октябрь, 12 в 14:10

В Мариуполе установили мобильные блокпосты на территории города, а оккупационная комендатура проверяет документы и телефоны водителей.

В городском совете обнародовали видео, на котором можно увидеть военный блокпост на проспекте Металлургов. В Мариуполе продолжается российская принудительная мобилизация местных жителей.

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– В скрытом виде она уже продолжалась давно. Мариупольцам приходили сообщения, где предлагали жителям работать в так называемой государственной военизированной службе, — сообщили в горсовете.

После проведения псевдореферендума проверка мужчин стала более открытой, поскольку россиянам нужно новое пушечное мясо. Несмотря на обстрелы городов для запугивания украинцев, враг продолжает отступать на фронте, отмечает горсовет.

Мариупольцев призывают выезжать из временно оккупированного города при возможности и не рисковать собой ради российских оккупантов, для которых жизнь украинцев ничего не стоит.