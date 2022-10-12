У Маріуполі встановили мобільні блокпости: окупанти перевіряють документи та телефони водіїв

Жовтень, 12 в 14:10

У Маріуполі встановили мобільні блокпости на території міста, а окупаційна комендатура перевіряє документи та телефони водіїв.

У міській раді оприлюднили відео, на якому можна побачити військовий блокпост на проспекті Металургів. У Маріуполі продовжується російська примусова мобілізація місцевих жителів.

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– У прихованому вигляді вона вже тривала давно. Маріупольцям приходили повідомлення, де пропонували жителям працювати у так званій державній воєнізованій службі, – повідомили у міськраді.

Після проведення псевдореферендуму перевірка чоловіків стала більш відкритою, оскільки росіянам потрібне нове гарматне м’ясо. Попри обстріли міст для залякування українців, ворог продовжує відступати на фронті, зазначає міськрада.

Маріупольців закликають виїжджати з тимчасово окупованого міста за можливості, та не ризикувати собою заради російських окупантів, для яких життя українців нічого не варте.