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Россияне обстреляли Орехов на Запорожье: разрушены дома, погибла женщина

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Россияне обстреляли Орехов на Запорожье: разрушены дома, погибла женщина

Российские войска обстреляли город Орехов Запорожской области. В результате атаки разрушена инфраструктура и ранены девять местных жителей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в социальных сетях.

Старух подчеркнул, что оккупанты уже не впервые обстреливают городок.

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— Массированным многочасовым обстрелом по маленькому мирному городку оккупант разрушил жилые дома вдоль центральной улицы и в спальном микрорайоне, — отметил он.

Враг унес жизнь жительницы села Преображенка, что рядом. Также ранения получили девять жителей Орехова, один в Преображенке и трое в Степногорске.

Скриншот: Google Maps

Разрушены очередные объекты гражданской инфраструктуры и коммунальные сети, дома, в которые люди вкладывали всю свою жизнь. Глава ОВА призвал эвакуироваться из опасных регионов.

– Мы все отстроим, как только выбьем врага с нашей земли, но главное – сохранить человеческую жизнь. Зная коварство врага, прошу, не подвергайте себя и близких опасности — выезжайте на безопасные территории. Верим в ВСУ! Победа будет за нами!

13 октября в Макаровской общине в Киевской области зафиксировали несколько попаданий иранских ударных дронов Shahed-136. В Нацполиции сообщили, что после попаданий произошло возгорание, пострадавших нет.

Источник: Александр Старух

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