Россияне обстреляли Орехов на Запорожье: разрушены дома, погибла женщина
Российские войска обстреляли город Орехов Запорожской области. В результате атаки разрушена инфраструктура и ранены девять местных жителей.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в социальных сетях.
Старух подчеркнул, что оккупанты уже не впервые обстреливают городок.
— Массированным многочасовым обстрелом по маленькому мирному городку оккупант разрушил жилые дома вдоль центральной улицы и в спальном микрорайоне, — отметил он.
Враг унес жизнь жительницы села Преображенка, что рядом. Также ранения получили девять жителей Орехова, один в Преображенке и трое в Степногорске.
Разрушены очередные объекты гражданской инфраструктуры и коммунальные сети, дома, в которые люди вкладывали всю свою жизнь. Глава ОВА призвал эвакуироваться из опасных регионов.
– Мы все отстроим, как только выбьем врага с нашей земли, но главное – сохранить человеческую жизнь. Зная коварство врага, прошу, не подвергайте себя и близких опасности — выезжайте на безопасные территории. Верим в ВСУ! Победа будет за нами!
13 октября в Макаровской общине в Киевской области зафиксировали несколько попаданий иранских ударных дронов Shahed-136. В Нацполиции сообщили, что после попаданий произошло возгорание, пострадавших нет.
Источник: Александр Старух