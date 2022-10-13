Росіяни обстріляли Оріхів на Запоріжжі: зруйновані будинки, загинула жінка

Жовтень, 13 в 13:24

Російські війська обстріляли місто Оріхів Запорізької області. Внаслідок атаки зруйновано інфраструктуру і поранено дев’ять місцевих жителів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у соціальних мережах.

Старух наголосив, що окупанти вже не вперше обстрілюють містечко.

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— Масованим багатогодинним обстрілом по маленькому мирному містечку окупант зруйнував житлові будинки вздовж центральної вулиці та у спальному мікрорайоні, – зазначив він.

Ворог забрав життя жительки села Преображенка, що поряд. Також поранення зазнали дев’ять жителів Оріхова, один у Преображенці та троє у Степногірську.

Зруйновано чергові об’єкти цивільної інфраструктури та комунальні мережі, домівки, в які люди вкладали все своє життя. Голова ОВА закликав евакуюватися з небезпечних регіонів.

— Ми все відбудуємо, як тільки виб’ємо ворога з нашої землі, але головне – зберегти людське життя. Знаючи підступність ворога, прошу, не наражайте себе та близьких на небезпеку – виїзжайте на безпечні території. Віримо в ЗСУ! Перемога буде за нами!

13 жовтня у Макарівській громаді на Київщині зафіксували кілька влучань іранських ударних дронів Shahed-136. У Нацполіції повідомили, що після влучань сталися займання, постраждалих немає.

Джерело: Олександр Старух