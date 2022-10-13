Октябрь, 13 в 7:17

12 октября около 21:00 вблизи Винницы потерпел крушение истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных Сил ВСУ.

Об авиакатастрофе официально сообщило Командование Воздушных Сил.

Пилот успешно выполнил боевое задание в небе над Винницкой областью и на Юге: за сутки уничтожил две вражеские ракеты и пять иранских дронов Shahed-136.

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— В этот день пилот уже уничтожил пять дронов Shahed-136: три – на юге Украины и два – над Винницей. А накануне, во время массированного ракетного обстрела, сбил две крылатые ракеты оккупантов, — отмечают в Командовании.

По неустановленным техническим причинам летчик начал терять управление истребителем, однако смог отвести машину подальше от Винницы, где она и упала. Сам пилот успел катапультироваться, он жив.

Причины аварии устанавливаются.

Фото: ВВС ВСУ