Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Сбил две ракеты и Shahed-136: в Винницкой области упал наш истребитель

Марта Бондаренко, редактор ленты
Сбил две ракеты и Shahed-136: в Винницкой области упал наш истребитель

12 октября около 21:00 вблизи Винницы потерпел крушение истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных Сил ВСУ.

Об авиакатастрофе официально сообщило Командование Воздушных Сил.

Пилот успешно выполнил боевое задание в небе над Винницкой областью и на Юге: за сутки уничтожил две вражеские ракеты и пять иранских дронов Shahed-136.

Сейчас смотрят

— В этот день пилот уже уничтожил пять дронов Shahed-136: три – на юге Украины и два – над Винницей. А накануне, во время массированного ракетного обстрела, сбил две крылатые ракеты оккупантов, — отмечают в Командовании.

По неустановленным техническим причинам летчик начал терять управление истребителем, однако смог отвести машину подальше от Винницы, где она и упала. Сам пилот успел катапультироваться, он жив.

Причины аварии устанавливаются.

Фото: ВВС ВСУ

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка