Жовтень, 13 в 7:17

12 жовтня близько 21:00 поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ.

Про авіакатастрофу офіційно повідомило Командування Повітряних Сил.

Пілот успішно виконав бойове завдання у небі над Вінниччиною та Півдні: за добу знищив дві ворожі ракети та п’ять іранських дронів Shahed-136.

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– Цього дня пілот уже знищив п’ять Shahed-136: три – на півдні України і два – над Вінницею. А напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, збив дві крилаті ракети окупантів, – наголошують у Командуванні.

Через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування винищувачем, проте зміг відвести машину якомога далі від Вінниці, де вона й впала. Сам пілот встиг катапультуватися, він живий.

Причини аварії встановлюються.

Фото: ВПС ЗСУ