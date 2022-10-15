Жовтень, 15 в 8:16

Зранку під час повітряної тривоги на Київщині пролунали вибухи.

Оновлено о 08:16

За словами голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, російський ворог завдав ракетних ударів по одній із громад Київщини.

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На місці працюють усі екстрені та рятувальні служби. Попередньо, обійшлося без людських жертв.

Голова ОВА закликав місцеве населення не полишати укриттів до відбою тривоги та не намагатися фіксувати ворожі “прильоти”.

За словами очевидців, вибухи було чути й в Києві.

Карта повітряних тривог станом на зараз:

Не полишайте укриттів до відбою тривоги.

Сьогодні під ранок російські окупанти знову ракетами обстріляли Запоріжжя. Постраждали об’єкти інфраструктури міста, там виникла пожежа.