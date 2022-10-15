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Факты / Происшествия

Под утро РФ ракетами атаковала Запорожье

Марта Бондаренко, редактор ленты
Под утро РФ ракетами атаковала Запорожье
Фото: Depositphotos

Сегодня под утро российский враг снова ракетами обстрелял Запорожье.

Обновлено в 07:00

Глава Запорожского горсовета Анатолий Куртев рассказал, что от ракетных ударов снова пострадали объекты инфраструктуры города, там возник пожар. В настоящее время на местах прилетов работают спасательные службы.

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Информация о пострадавших выясняется.

По предварительной информации, также сработали наши силы ПВО.

Воздушная тревога в городе и области прозвучала около 05:52.

Ранее Анатолий Куртев заявил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В 06:02 прозвучал отбой тревоги.

Заметим, что ракетные удары по Запорожью российская армия наносит каждый день. Оккупанты бьют по жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

12 октября ночью по Запорожью и пригороду выпустили около семи ракет С-30о. Две из них попали по областному центру, а еще пять прилетели в пригород.

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