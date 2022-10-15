Под утро РФ ракетами атаковала Запорожье
Сегодня под утро российский враг снова ракетами обстрелял Запорожье.
Обновлено в 07:00
Глава Запорожского горсовета Анатолий Куртев рассказал, что от ракетных ударов снова пострадали объекты инфраструктуры города, там возник пожар. В настоящее время на местах прилетов работают спасательные службы.
Информация о пострадавших выясняется.
По предварительной информации, также сработали наши силы ПВО.
Воздушная тревога в городе и области прозвучала около 05:52.
Ранее Анатолий Куртев заявил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
В 06:02 прозвучал отбой тревоги.
Заметим, что ракетные удары по Запорожью российская армия наносит каждый день. Оккупанты бьют по жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.
12 октября ночью по Запорожью и пригороду выпустили около семи ракет С-30о. Две из них попали по областному центру, а еще пять прилетели в пригород.