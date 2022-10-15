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Факты / Происшествия

В Киеве и области возможны отключения электричества из-за утренних обстрелов

Марта Бондаренко, редактор ленты
Свет, світло, освещение
Фото: Pexels

В Киеве и Киевской области возможны аварийные отключения электричества из-за утренних обстрелов.

Об этом сообщает компания Укрэнерго.

Сегодня утром Россия нанесла очередной ракетный удар по критической инфраструктуре Киевской области. В результате объект энергетической инфраструктуры потерпел значительные разрушения.

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Специалисты НЭК Укрэнерго работают над восстановлением энергопитания Киева и центрального региона области.

Но при этом в Укрэнерго предупреждают о возможных применениях графиков аварийных отключений.

— Следите за сообщениями облэнерго (операторов систем распределения). Просим потребителей экономить электроэнергию, особенно с 17:00 до 23:00.

Не используйте энергоемкие электроприборы, выключите лишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие мероприятия дают нашим специалистам возможности как можно быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы, подчеркнули в Укрэнерго.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что оккупанты нанесли ракетные удары по одной из общин Киевской области.

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