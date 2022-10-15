Жовтень, 15 в 11:20

У Києві та Київській області можливі аварійні відключення електрики через ранкові обстріли.

Про це повідомляє компанія Укренерго.

Оновлено о 11:10

Зараз дивляться

Киян закликають скоротити споживання електрики на 35-40%.

– Сьогодні важкий день для енергетики. Тож у Києві потрібен режим максимальної економії. Маємо скоротити споживання на 35-40%, щоб скоротити вірогідність відключень, – наголосила директорка з комунікацій холдингу СКМ (куди входить ДТЕК) Наталя Ємченко.

Вона також закликала бізнес сьогодні вимкнути вивіски та освітлення вітрин.

Сьогодні вранці Росія завдала чергового ракетного удару по критичній інфраструктурі Київщини. В результаті об’єкт енергетичної інфраструктури зазнав значних руйнувань.

Наразі спеціалісти НЕК Укренерго працюють над відновленням енергоживлення Києва та центрального регіону області.

Але при цьому в Укренерго попереджають про можливі застосування графіків аварійних відключень.

– Стежте за повідомленнями обленерго (операторів систем розподілу). Просимо споживачів ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17:00 до 23:00. Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи, – наголосили в Укренерго.

Раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що російські окупанти завдали ракетних ударів по одній із громад Київщини.