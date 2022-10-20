Забирают чайники и холодильники: российские оккупанты грабят Энергодар
Российские захватчики начинают убегать с временно оккупированного Энергодара на фоне успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Херсонской и Запорожской областях.
Вместе с тем известно, что российские военные и представители оккупационных властей вывозят украденное у украинцев имущество, в частности, холодильники, телевизоры, мебель и другое.
— Паника, страх и ожидание поражения, охватившие оккупантов в Херсонской и Запорожской областях, дошли до Энергодара. Из центров компактного проживания российских военных и оккупационной администрации города начали вывозить награбленное имущество, — говорится в сообщении Энергоатома.
В частности, удалось зафиксировать массовое ограбление гостиницы Скифский в оккупированном Энергодаре. Оккупанты выносили в автобусы и грузовики чайники, холодильники, стиральные машины и другие бытовые вещи.
— Эвакуация с ограблением или фактически разрешенное очередным указом Путина мародерство под прикрытием введенного им “военного положения” на временно оккупированных Россией украинских территориях, — считают в СтратКом ВСУ.
Источник: СтратКом ВСУ