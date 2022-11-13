Детонувало три години: у Чаплинці під Херсоном завдали потужних ударів по окупантах

Листопад, 13 в 13:22

У селищі Чаплинка на Херсонщині завдали потужних ударів по місцю, де зосереджувалася велика кількість російських військових.

Після цього спалахнула сильна пожежа та подальша детонація боєприпасів, яка тривала понад три години.

Про це повідомляє депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, після ударів окупанти, яким пощастило вціліти, вантажили гелікоптери та обладнання, щоб підготуватися до втечі.

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– Херсонщина. Вночі потужний приліт по окупантах у Чаплинці – пожежа та сильна детонація протягом трьох годин. Орки, які вціліли, організували вихід техніки, вантажили гелікоптери на трали, збирали обладнання, палатки. Тікали, – зазначає Хлань.

Наразі триває активний контрнаступ ЗСУ на Херсонщині, Кінбурнській косі на Миколаївщині, частині Запорізької, Донецької та Луганської областей, які поки ще залишаються під окупацією армії Російської Федерації.