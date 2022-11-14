Ноябрь, 14 в 7:17

12 ноября российские оккупанты из минометов обстреляли частный сектор поселка Горностаевка Херсонской области, жители которого отказались от так называемой эвакуации.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В результате вражеского обстрела погибли двое и получили ранения трое местных жителей.

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Также оккупанты продолжают выселять людей во временно занятых населенных пунктах Запорожской области. В пустые дома должны заселять российских военных.

А с 10 ноября оккупанты воруют и вывозят имущество Донецкого управления железнодорожных дорог в город Иловайск.

Ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что на правобережье Херсонской области остается высокая вероятность вражеских обстрелов. По его словам, оккупанты от безысходности начинают воевать с мирными людьми.