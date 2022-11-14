РФ обстреляла поселок Горностаевка, жители которого отказались эвакуироваться
12 ноября российские оккупанты из минометов обстреляли частный сектор поселка Горностаевка Херсонской области, жители которого отказались от так называемой эвакуации.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В результате вражеского обстрела погибли двое и получили ранения трое местных жителей.
Также оккупанты продолжают выселять людей во временно занятых населенных пунктах Запорожской области. В пустые дома должны заселять российских военных.
А с 10 ноября оккупанты воруют и вывозят имущество Донецкого управления железнодорожных дорог в город Иловайск.
Ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что на правобережье Херсонской области остается высокая вероятность вражеских обстрелов. По его словам, оккупанты от безысходности начинают воевать с мирными людьми.