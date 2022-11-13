Высокая вероятность обстрелов и разрушения инфраструктуры: в ОВА призвали жителей Херсонщины эвакуироваться
На правобережной Херсонской области остается высокая вероятность вражеских обстрелов.
Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
— Уважаемые жители Херсона и освобожденных населенных пунктов области! Русская армия, когда убегает, от безысходности начинает воевать с мирными людьми. Мы это неоднократно видели во многих освобожденных населенных пунктах, — говорит Янушевич.
Кроме того, он отметил, что оккупанты перед бегством нанесли серьезные разрушения критической инфраструктуре, обеспечивающей электро-, тепло- и водоснабжение.
– Поэтому настоятельно рекомендуем вам эвакуироваться в более безопасные регионы. Команда Херсонской ОВА готова вам с этим помочь! – информирует председатель ОВА.
Чтобы уточнить информацию и записаться на эвакуацию, нужно обратиться на нашу горячую линию:
- 0 800 330 951;
- 38 091 481 7845.
Также сообщается, что после эвакуации людей не оставят наедине со своими проблемами, и они смогут получить всю необходимую помощь.
Фото: Людмила Денисова