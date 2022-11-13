Высокая вероятность обстрелов и разрушения инфраструктуры: в ОВА призвали жителей Херсонщины эвакуироваться

Ноябрь, 13 в 18:25

На правобережной Херсонской области остается высокая вероятность вражеских обстрелов.

Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

— Уважаемые жители Херсона и освобожденных населенных пунктов области! Русская армия, когда убегает, от безысходности начинает воевать с мирными людьми. Мы это неоднократно видели во многих освобожденных населенных пунктах, — говорит Янушевич.

Кроме того, он отметил, что оккупанты перед бегством нанесли серьезные разрушения критической инфраструктуре, обеспечивающей электро-, тепло- и водоснабжение.

Сейчас смотрят

– Поэтому настоятельно рекомендуем вам эвакуироваться в более безопасные регионы. Команда Херсонской ОВА готова вам с этим помочь! – информирует председатель ОВА.

Чтобы уточнить информацию и записаться на эвакуацию, нужно обратиться на нашу горячую линию:

0 800 330 951;

38 091 481 7845.

Также сообщается, что после эвакуации людей не оставят наедине со своими проблемами, и они смогут получить всю необходимую помощь.

Фото: Людмила Денисова