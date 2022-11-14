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Факти / Надзвичайні події

РФ обстріляла селище Горностаївка, жителі якого відмовилися евакуюватися

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
град донбас
Фото: Getty Images

12 листопада російські окупанти із мінометів обстріляли приватний сектор селища Горностаївка Херсонської області, мешканці якого відмовилися від так званої евакуації.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє та отримали поранення троє місцевих жителів.

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Також окупанти продовжують виселяти людей в тимчасово зайнятих населених пунктах Запорізької області. У пусті помешкання мають заселяти російських військових.

А з 10 листопада окупанти крадуть та вивозять майно Донецького управління залізничних доріг до міста Іловайськ.

Раніше голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що на правобережній Херсонщині залишається висока ймовірність ворожих обстрілів. За його словами, окупанти від безвиході починають воювати з мирними людьми.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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