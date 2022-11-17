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Факты / Происшествия

В Херсонской области оккупанты во время отступления заминировали солнечную станцию

Юля Захарченко, редактор ленты
В Херсонской области оккупанты во время отступления заминировали солнечную станцию
Фото: Pexels

В Херсонской области российские военные массово заминировали территорию солнечной станции в Белозерском районе, которая до начала полномасштабной войны в Украине являлась важным элементом энергетической безопасности.

По данным полиции Херсонской области, во время оккупации военные РФ разграбили и повредили станцию.

Пока она не может полноценно работать, из-за чего часть украинцев страдают из-за отсутствия электроэнергии и теплоснабжения.

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После деоккупации территории работники пока не могут приступить к возобновлению деятельности станции и генерации нужной сейчас электроэнергии, отмечают в полиции.

Это объясняют массовым минированием солнечной станции, однако обещают, что в ближайшее время туда отправятся специалисты для проведения проверки территории и обезвреживания взрывоопасных предметов.

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