В Херсонской области оккупанты во время отступления заминировали солнечную станцию

Ноябрь, 17 в 15:11

В Херсонской области российские военные массово заминировали территорию солнечной станции в Белозерском районе, которая до начала полномасштабной войны в Украине являлась важным элементом энергетической безопасности.

По данным полиции Херсонской области, во время оккупации военные РФ разграбили и повредили станцию.

Пока она не может полноценно работать, из-за чего часть украинцев страдают из-за отсутствия электроэнергии и теплоснабжения.

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После деоккупации территории работники пока не могут приступить к возобновлению деятельности станции и генерации нужной сейчас электроэнергии, отмечают в полиции.

Это объясняют массовым минированием солнечной станции, однако обещают, что в ближайшее время туда отправятся специалисты для проведения проверки территории и обезвреживания взрывоопасных предметов.