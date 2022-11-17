На Херсонщині окупанти під час відступу замінували сонячну станцію

Листопад, 17 в 15:11

У Херсонській області російські військові масово замінували територію сонячної станції у Білозерському районі, яка до початку повномасштабної війни в Україні була важливим елементом енергетичної безпеки.

За даними поліції Херсонської області, під час окупації військові РФ розграбували та пошкодили станцію.

Наразі вона не може повноцінно працювати, через що частина українців страждають через відсутність електроенергії та теплопостачання.

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Після деокупації території працівники поки не можуть розпочати відновлення діяльності станції та генерації потрібної зараз електроенергії, зазначають у поліції.

Це пояснюють масовим мінуванням сонячної станції, проте обіцяють, що найближчим часом туди направляться спеціалісти для проведення перевірки території та знешкодження вибухонебезпечних предметів.