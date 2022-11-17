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Факты / Происшествия

Ракетный удар по Днепру: Зеленский обнародовал видео момента атаки

Юлия Соколова, редактор ленты
Ракетний удар по Дніпру 17 листопада

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеозапись момента ракетного удара РФ по Днепру.

Видео глава государства выложил в своих социальных сетях. Запись сделана видеорегистратором одного из автомобилей, который в тот момент проезжал рядом с местом ракетного удара.

На видео видно, как автомобили двигаются по одной из дорог города, когда впереди в результате прилета российской ракеты раздается мощный взрыв, появляется огонь, а затем в небо поднимается столб дыма.

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– Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий, — подчеркнул президент.

Как известно, утром 17 ноября войска РФ атаковали ракетами Днепр. Зафиксированы попадания в двух районах города, в том числе в промышленное предприятие, где возник сильный пожар. Также повреждены жилые дома рядом.

Согласно последним данным, ранения получили по меньшей мере 14 человек, среди которых 15-летняя девочка. Все они находятся в больницах города.

Фото: Скриншот с Telegram-канала Владимира Зеленского

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