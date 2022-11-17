Ноябрь, 17 в 11:25

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеозапись момента ракетного удара РФ по Днепру.

Видео глава государства выложил в своих социальных сетях. Запись сделана видеорегистратором одного из автомобилей, который в тот момент проезжал рядом с местом ракетного удара.

На видео видно, как автомобили двигаются по одной из дорог города, когда впереди в результате прилета российской ракеты раздается мощный взрыв, появляется огонь, а затем в небо поднимается столб дыма.

Сейчас смотрят

– Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий, — подчеркнул президент.

Как известно, утром 17 ноября войска РФ атаковали ракетами Днепр. Зафиксированы попадания в двух районах города, в том числе в промышленное предприятие, где возник сильный пожар. Также повреждены жилые дома рядом.

Согласно последним данным, ранения получили по меньшей мере 14 человек, среди которых 15-летняя девочка. Все они находятся в больницах города.

Фото: Скриншот с Telegram-канала Владимира Зеленского