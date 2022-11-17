Листопад, 17 в 11:25

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеозапис моменту ракетного удару РФ по місту Дніпро.

Відео глава держави виклав у своїх соціальних мережах. Запис зроблено відеореєстратором одного з автомобілів, який на той момент проїжджав поруч із місцем ракетного удару.

На відео видно, як автомобілі рухаються однією з доріг міста, коли попереду внаслідок прильоту російської ракети лунає потужний вибух, з’являється вогонь, а потім у небо піднімається стовп диму.

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– Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань, – наголосив президент.

Як відомо, зранку 17 листопада війська РФ атакували ракетами Дніпро. Зафіксовані влучання в двох районах міста, зокрема в промислове підприємство, де зайнялася сильна пожежа. Також пошкоджені житлові будинки поряд.

Згідно з останніми даними, поранень зазнали щонайменше 14 людей, серед яких 15-річна дівчинка. Всі вони перебувають у лікарнях міста.

Фото: Скриншот з Telegram-каналу Володимира Зеленського