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Факти / Надзвичайні події

Ракетний удар по Дніпру: Зеленський оприлюднив відео моменту атаки

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Ракетний удар по Дніпру 17 листопада

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеозапис моменту ракетного удару РФ по місту Дніпро.

Відео глава держави виклав у своїх соціальних мережах. Запис зроблено відеореєстратором одного з автомобілів, який на той момент проїжджав поруч із місцем ракетного удару.

На відео видно, як автомобілі рухаються однією з доріг міста, коли попереду внаслідок прильоту російської ракети лунає потужний вибух, з’являється вогонь, а потім у небо піднімається стовп диму.

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– Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань, – наголосив президент.

Як відомо, зранку 17 листопада війська РФ атакували ракетами Дніпро. Зафіксовані влучання в двох районах міста, зокрема в промислове підприємство, де зайнялася сильна пожежа. Також пошкоджені житлові будинки поряд.

Згідно з останніми даними, поранень зазнали щонайменше 14 людей, серед яких 15-річна дівчинка. Всі вони перебувають у лікарнях міста.

Фото: Скриншот з Telegram-каналу Володимира Зеленського

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