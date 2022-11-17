Ноябрь, 17 в 9:27

Утром 17 ноября в Днепре прогремел взрыв.

Информацию об этом сообщают местные жители.

Обновлено в 09:27. Впоследствии заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о нескольких попаданиях в два инфраструктурных объекта.

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– Российские террористы обстреляли Днепр. По предварительной информации, есть один пострадавший, – отметил Кирилл Тимошенко.

В настоящее время спасатели ликвидируют последствия обстрелов.

Заметим, что как только на Юге, Востоке, Центре и Севере Украины начали срабатывать сирены, руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о запуске врагом ракет.

– Четыре первых ракеты в воздухе. Бережем себя, – призвал Виталий Ким.

Полномасштабная война в Украине длится уже 267-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.