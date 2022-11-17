Ще не кінець: прем’єр Нідерландів про вирок суду Гааги у справі МН17
Засудження трьох росіян за знищення літака рейсу MH17 та вбивство 298 людей влітку 2014 року є важливим кроком, проте не остаточним висновком.
Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після озвученого судом у Гаазі вироку.
– Це довгоочікуваний вирок у справі MH17. Добре, що ця точка досягнута. Це ще один крок у досягненні правди та справедливості для жертв та їхніх близьких. Але це також ще один важкий, тривожний день для багатьох сімей і друзів 298 людей, які втратили життя в той жахливий день, 17 липня 2014 року, – сказав він.
Він попередив, що всі сторони мають право на апеляцію. Однак іноземні експерти зазначають, що рішення суду навряд чи зміниться.
– Повторюю, сьогодні було зроблено важливий крок. Сподіваюся, це відчують найближчі родичі загиблих людей, – наголошує він.
Суд у Гаазі визнав трьох росіян винними у масовому вбивстві пасажирів літака Boeing 777 рейсу MH17 біля Донецька, внаслідок чого загинули всі 298 людей на борту, переважно громадяни Нідерландів.