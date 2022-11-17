Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Ще не кінець: прем’єр Нідерландів про вирок суду Гааги у справі МН17

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Літак MH17
Фото: Getty Images

Засудження трьох росіян за знищення літака рейсу MH17 та вбивство 298 людей влітку 2014 року є важливим кроком, проте не остаточним висновком.

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після озвученого судом у Гаазі вироку.

– Це довгоочікуваний вирок у справі MH17. Добре, що ця точка досягнута. Це ще один крок у досягненні правди та справедливості для жертв та їхніх близьких. Але це також ще один важкий, тривожний день для багатьох сімей і друзів 298 людей, які втратили життя в той жахливий день, 17 липня 2014 року, – сказав він.

Він попередив, що всі сторони мають право на апеляцію. Однак іноземні експерти зазначають, що рішення суду навряд чи зміниться.

Зараз дивляться

– Повторюю, сьогодні було зроблено важливий крок. Сподіваюся, це відчують найближчі родичі загиблих людей, – наголошує він.

Суд у Гаазі визнав трьох росіян винними у масовому вбивстві пасажирів літака Boeing 777 рейсу MH17 біля Донецька, внаслідок чого загинули всі 298 людей на борту, переважно громадяни Нідерландів.

Читайте
Зеленський про вирок у справі МН17: На лаві підсудних мають опинитися й замовники

Джерело: CNN
Теги: , , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка