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Оккупанты обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Орехове Запорожской области

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Орехове Запорожской области
Фото: Нацполиция

Сегодня, 22 ноября, российские оккупанты обстреляли Орехов Запорожской области, где попали в пункт выдачи гуманитарной помощи.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи, который находится в помещении школы, погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения.

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— Жертв могло быть значительно больше, но это удалось предотвратить благодаря правильной организации работы по выдаче помощи, когда избегают создания очередей и скоплений людей и наличия рядом оборудованных укрытий, — подчеркнул Старух.

Напомним, что ночью 26 октября российские войска обстреляли зажигательными боеприпасами из реактивной системы залпового огня Орехов Запорожской области и село Преображенка поблизости

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