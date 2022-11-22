Ноябрь, 22 в 11:41

Сегодня, 22 ноября, российские оккупанты обстреляли Орехов Запорожской области, где попали в пункт выдачи гуманитарной помощи.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи, который находится в помещении школы, погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения.

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— Жертв могло быть значительно больше, но это удалось предотвратить благодаря правильной организации работы по выдаче помощи, когда избегают создания очередей и скоплений людей и наличия рядом оборудованных укрытий, — подчеркнул Старух.

Напомним, что ночью 26 октября российские войска обстреляли зажигательными боеприпасами из реактивной системы залпового огня Орехов Запорожской области и село Преображенка поблизости