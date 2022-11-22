Листопад, 22 в 11:41

Сьогодні, 22 листопада, російські окупанти обстріляли Оріхів Запорізької області, де поцілили у пункт видачі гуманітарної допомоги.

Про це у Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

В результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги, що розташований у приміщенні школи, загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення.

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– Жертв могло бути значно більше, але цьому вдалось запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникають створення черг і скупчень людей та наявності поряд обладнаних укриттів, – наголосив Старух.

Нагадаємо, що уночі 26 жовтня російські війська обстріляли запалювальними боєприпасами із реактивних системи залпового вогню Оріхів Запорізької області та село Преображенка, що неподалік.