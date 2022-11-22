Окупанти обстріляли пункт видачі гумдопомоги в Оріхові на Запоріжжі
Сьогодні, 22 листопада, російські окупанти обстріляли Оріхів Запорізької області, де поцілили у пункт видачі гуманітарної допомоги.
Про це у Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
В результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги, що розташований у приміщенні школи, загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення.
– Жертв могло бути значно більше, але цьому вдалось запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникають створення черг і скупчень людей та наявності поряд обладнаних укриттів, – наголосив Старух.
Нагадаємо, що уночі 26 жовтня російські війська обстріляли запалювальними боєприпасами із реактивних системи залпового вогню Оріхів Запорізької області та село Преображенка, що неподалік.