Удар по пригороду Запорожья: разорвались кассетные боеприпасы, разбита станция техобслуживания

Ноябрь, 25 в 15:39

Российская армия нанесла очередные удары по пригороду Запорожья. Кассетные боеприпасы разорвались возле больницы с пациентами — под угрозой оказались 270 человек и 60 врачей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире информационного телемарафона Единые новости. По его словам, всех людей эвакуируют.

В то же время утром враг полностью разбил станцию ​​техобслуживания, однако обошлось без пострадавших, отмечает он.

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— Захваченную с марта Запорожскую АЭС продолжает питать украинская энергосеть, потому что оккупанты не позволяют запустить энергоблоки, чтобы обеспечить потребности станции и дать тепло городу, — предупредил глава ОВА.

Старух рассказал, что враг продолжает коварно обстреливать ядерный объект: вчера снова в аварийном режиме включили генераторы.

Однако энергетики в сверхсложных условиях восстановили разрушенные сети и снова заживили станцию. Он отмечает, что этот сценарий повторяется регулярно, поэтому без передачи Запорожской АЭС под контроль НАЭК Энергоатом и МАГАТЭ ядерная угроза не исчезнет.