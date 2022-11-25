Удар по пригороду Запорожья: разорвались кассетные боеприпасы, разбита станция техобслуживания
Российская армия нанесла очередные удары по пригороду Запорожья. Кассетные боеприпасы разорвались возле больницы с пациентами — под угрозой оказались 270 человек и 60 врачей.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире информационного телемарафона Единые новости. По его словам, всех людей эвакуируют.
В то же время утром враг полностью разбил станцию техобслуживания, однако обошлось без пострадавших, отмечает он.
— Захваченную с марта Запорожскую АЭС продолжает питать украинская энергосеть, потому что оккупанты не позволяют запустить энергоблоки, чтобы обеспечить потребности станции и дать тепло городу, — предупредил глава ОВА.
Старух рассказал, что враг продолжает коварно обстреливать ядерный объект: вчера снова в аварийном режиме включили генераторы.
Однако энергетики в сверхсложных условиях восстановили разрушенные сети и снова заживили станцию. Он отмечает, что этот сценарий повторяется регулярно, поэтому без передачи Запорожской АЭС под контроль НАЭК Энергоатом и МАГАТЭ ядерная угроза не исчезнет.