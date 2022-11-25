Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Удар по пригороду Запорожья: разорвались кассетные боеприпасы, разбита станция техобслуживания

Юля Захарченко, редактор ленты
Обстріл Запоріжжя 9 жовтня 2022
Фото: ГСЧС

Российская армия нанесла очередные удары по пригороду Запорожья. Кассетные боеприпасы разорвались возле больницы с пациентами — под угрозой оказались 270 человек и 60 врачей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире информационного телемарафона Единые новости. По его словам, всех людей эвакуируют.

В то же время утром враг полностью разбил станцию ​​техобслуживания, однако обошлось без пострадавших, отмечает он.

Сейчас смотрят

— Захваченную с марта Запорожскую АЭС продолжает питать украинская энергосеть, потому что оккупанты не позволяют запустить энергоблоки, чтобы обеспечить потребности станции и дать тепло городу, — предупредил глава ОВА.

Старух рассказал, что враг продолжает коварно обстреливать ядерный объект: вчера снова в аварийном режиме включили генераторы.

Однако энергетики в сверхсложных условиях восстановили разрушенные сети и снова заживили станцию. Он отмечает, что этот сценарий повторяется регулярно, поэтому без передачи Запорожской АЭС под контроль НАЭК Энергоатом и МАГАТЭ ядерная угроза не исчезнет.

Читайте
АЭС набирают мощность. Украина на 70% обеспечена электричеством

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка