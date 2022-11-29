Ноябрь, 28 в 22:17

В Днепре прогремела серия мощных взрывов во время сигнала воздушной тревоги по всему городу и области.

Обновлено в 22:42. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил информацию о взрывах в Днепре.

— Укрытие или правило двух стен и подальше от окон! Не комментируем ничего в соцсетях, не корректируем огонь, – отмечает он.

По состоянию на 22:17, воздушная тревога звучит в Луганской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях и Александровском районе на Кировоградщине.