У Дніпрі прогриміли потужні вибухи після сигналу повітряної тривоги
Підтверджено
Фото: Факти ICTV
У Дніпрі прогриміла серія потужних вибухів під час сигналу повітряної тривоги по всьому місту та області.
Оновлено о 22:42. Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив інформацію про вибухи у Дніпрі.
– Укриття чи правило двох стін і подалі від вікон! Не коментуємо нічого в соцмережах, не коригуємо вогонь, – наголошує він.
Станом на 22:17, повітряна тривога лунає у Луганській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській областях та Олександрівському районі на Кіровоградщині.
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