Листопад, 28 в 22:17

У Дніпрі прогриміла серія потужних вибухів під час сигналу повітряної тривоги по всьому місту та області.

Оновлено о 22:42. Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив інформацію про вибухи у Дніпрі.

– Укриття чи правило двох стін і подалі від вікон! Не коментуємо нічого в соцмережах, не коригуємо вогонь, – наголошує він.

Станом на 22:17, повітряна тривога лунає у Луганській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській областях та Олександрівському районі на Кіровоградщині.