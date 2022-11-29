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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі прогриміли потужні вибухи після сигналу повітряної тривоги

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
У Дніпрі прогриміли потужні вибухи після сигналу повітряної тривоги
Фото: Факти ICTV

У Дніпрі прогриміла серія потужних вибухів під час сигналу повітряної тривоги по всьому місту та області.

Оновлено о 22:42. Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив інформацію про вибухи у Дніпрі.

– Укриття чи правило двох стін і подалі від вікон! Не коментуємо нічого в соцмережах, не коригуємо вогонь, – наголошує він.

Станом на 22:17, повітряна тривога лунає у Луганській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській областях та Олександрівському районі на Кіровоградщині.

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