Посольство України в Мадриді отримало закривавлений пакунок
До дипломатичного представництва України в Мадриді сьогодні також надіслали закривавлений пакунок.
Про це Фактам ICTV розповів речник МЗС України Олег Ніколенко.
За його словами, такі самі пакунки сьогодні отримала низка посольств та консульств України в п’яти європейських державах.
Іспанська поліція оточила периметр посольства з міркувань безпеки. На місці вже працюють фахівці, проводяться слідчі дії, розповів Олег Ніколенко.
Нагадаємо, що 30 листопада в українському посольстві в Іспанії стався вибух, поранення отримав співробітник дипломатичної установи. 1 грудня посилки з вибухівками також доставили до авіабази збройних сил Іспанії в муніципалітеті Торрехон-де-Ардос і в офіс збройової компанії Instalaza в Сарагосі.
Такий самий конверт принесли в будівлю міноборони за адресою Пасео-де-ла-Кастелян.
Також 1 грудня стало відомо, що ще 24 листопада до резиденції прем’єра Іспанії Педро Санчеса в Монклоа доставили конверт із вибухівкою.
Фото: МЗС України