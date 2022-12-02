Грудень, 02 в 16:17

До дипломатичного представництва України в Мадриді сьогодні також надіслали закривавлений пакунок.

Про це Фактам ICTV розповів речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, такі самі пакунки сьогодні отримала низка посольств та консульств України в п’яти європейських державах.

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Іспанська поліція оточила периметр посольства з міркувань безпеки. На місці вже працюють фахівці, проводяться слідчі дії, розповів Олег Ніколенко.

Нагадаємо, що 30 листопада в українському посольстві в Іспанії стався вибух, поранення отримав співробітник дипломатичної установи. 1 грудня посилки з вибухівками також доставили до авіабази збройних сил Іспанії в муніципалітеті Торрехон-де-Ардос і в офіс збройової компанії Instalaza в Сарагосі.

Такий самий конверт принесли в будівлю міноборони за адресою Пасео-де-ла-Кастелян.

Також 1 грудня стало відомо, що ще 24 листопада до резиденції прем’єра Іспанії Педро Санчеса в Монклоа доставили конверт із вибухівкою.

Фото: МЗС України