Декабрь, 03 в 15:47

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в двух департаментах Киевской городской военной администрации в рамках расследования нецелевого использования рекреационных земель одного из парков Киева и злоупотребления властью.

Правоохранители изъяли документы о проведении конкурса с привлечением инвестора и выполнении условий инвестиционного договора между мэрией и одним из столичных предприятий.

По данным следствия, в 2015 году столичная компания заключила инвестиционный договор с КГВА на 149 млн грн на строительство спортивных объектов и сооружений, однако работы, которые она должна была завершить к марту 2022 года, выполнены только на 30%.

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Сейчас ГБР проверяет причастность должностных лиц столичной мэрии к причинам невыполнения предприятием условий инвестиционного договора на протяжении последних 7 лет.

Производство расследуется по ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Наказание по этой статье – лишение свободы сроком до 6 лет.



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В мае 2021 года по результатам масштабных обысков в департаментах КГВА и офисах компаний, чиновники которых причастны к коррупционным схемам по завладению средствами столичного и государственного бюджетов, объявлены подозрения 11 лицам.

Тогда обыски проводились в Киевзеленстрое, Спецжилфонде, в корпорации Киевавтодор, Киевгорсвет, а также в департаментах соцполитики, градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов.