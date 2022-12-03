Грудень, 03 в 15:47

Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у двох департаментах Київської міської військової адміністрації в рамках розслідування нецільового використання рекреаційних земель одного із парків Києва та зловживання владою.

Правоохоронці вилучили документи про проведення конкурсу із залученням інвестора та виконання умов інвестиційного договору між мерією та одним зі столичних підприємств.

За даними слідства, у 2015 році столична компанія уклала інвестиційний договір із КМВА на 149 млн грн щодо будівництва спортивних об’єктів та споруд, однак роботи, які вона мали завершити до березня 2022 року, виконані лише на 30%.

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Зараз ДБР перевіряє причетність посадовців столичної мерії до невиконання підприємством умов інвестиційного договору впродовж останніх 7 років.

Провадження розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Покарання за цією статтею – позбавлення волі на строк до 6 років.

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У травні 2021 року за результатами масштабних обшуків в департаментах КМВА та офісах компаній, посадовці яких причетні до корупційних схем щодо заволодіння коштами столичного та державного бюджетів, оголошено підозри 11 чиновникам.

Тоді обшуки проводилися в Київзеленбуді, Спецжитлофонді, у корпорації Київавтодор, Київміськсвітло, а також у департаментах соцполітики, містобудування та архітектури, земельних ресурсів.