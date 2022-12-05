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Факти / Надзвичайні події

На Дніпропетровщині чути вибухи – попередньо працює ППО

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Робота ППО в Одеській області 9 жовтня 2022

У Дніпропетровській області було чутно вибухи. За попередньою інформацією, це робота нашої протиповітряної оборони.

Раніше на всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму, було оголошено повітряну тривогу через загрозу масованого ракетного удару з боку РФ.

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Повідомлялося про вибухи у Полтавській та Харківській областях. Це також може бути робота нашої нашої ППО. Попередньо, нашим Повітряним силам вдалося збити кілька ракет.

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