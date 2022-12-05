Декабрь, 05 в 15:07

В части областей Украины наблюдаются перебои с электроснабжением. Местные СМИ сообщают, что в Житомире, Одессе и Николаеве частично пропал свет.

Сообщается, что в части Одессы исчез не только свет, но и вода. Также в городе остановился электротранспорт.

В Инфоксводоканале сообщили, что после возобновления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется. Возможны перебои со связью.

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— В Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии. Водоснабжение отсутствует везде по городу, сообщили в Инфоксводоканал.

В Николаевоблэнерго сообщили, что снизили нагрузку на энергосистему из-за возможности ракетных обстрелов.

— По Николаевщине оперативно отключены все десять очередей графика стабилизационных отключений.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что часть города без света. Также отключены котельные и насосные. По его словам, систему удерживают на генераторах.

По всей Сумской области применено экстренное аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в Сумыоблэнерго.

— Для предотвращения нарушений в работе объединенной энергетической системы Украины из-за массированных ракетных обстрелов, по распоряжению НЭК Укрэнерго применено экстренное аварийное отключение по всей Сумской области.

5 декабря Россия в очередной раз запустила ракеты по Украине. Сообщают о работе украинской ПВО в ряде областей, однако, к сожалению, есть и попадание.