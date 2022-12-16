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В Киеве не будет работать метро до конца дня: не хватает мощностей для движения поездов

Юля Захарченко, редактор ленты
В Киеве не будет работать метро до конца дня: не хватает мощностей для движения поездов
Фото: Depositphotos

В Киеве метрополитен не работает из-за отсутствия необходимой мощности для движения поездов. Об этом заявил главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский в эфире информационного телемарафона Единые новости.

— Метрополитен работает и как транспортный объект, и как объект укрытия… Сейчас, к сожалению, в результате ракетных обстрелов имеем ситуацию ограничения и отсутствия электроэнергии на части питающих центров электрораспределительной компании, — отмечает он.

По данным КГГА, в связи с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии поезда метрополитена до конца дня не будут курсировать.

Однако подземные станции будут работать в режиме укрытия. В КГГА призывают пользоваться наземным общественным транспортом для передвижения по городу.

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Источник: КГГА
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