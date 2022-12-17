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Факти / Надзвичайні події

Російські війська вдарили по геріатричному центру на Херсонщині

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Російські війська вдарили по геріатричному центру на Херсонщині

Російські окупаційні війська завдали удару по Херсонському геріатричному центру в селі Степанівка.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у своєму Telegram-каналі.

— Окупанти підло цілили у заклад, де надають допомогу літнім людям, – повідомив він.

За словами Янушевича, у будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна та двері, є пошкодження даху та ґанку.

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За даними голови ОВА, загиблих чи поранених, на щастя, немає.

Степанівка Херсонська область

Скріншот: Google Maps

7 грудня стало відомо, що на Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді російських мін підірвалися четверо поліцейських. Ще четверо правоохоронців були поранені.

Джерело: Ярослав Янушевич

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