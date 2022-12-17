Російські війська вдарили по геріатричному центру на Херсонщині
Російські окупаційні війська завдали удару по Херсонському геріатричному центру в селі Степанівка.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у своєму Telegram-каналі.
— Окупанти підло цілили у заклад, де надають допомогу літнім людям, – повідомив він.
За словами Янушевича, у будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна та двері, є пошкодження даху та ґанку.
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За даними голови ОВА, загиблих чи поранених, на щастя, немає.
7 грудня стало відомо, що на Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді російських мін підірвалися четверо поліцейських. Ще четверо правоохоронців були поранені.
Джерело: Ярослав Янушевич