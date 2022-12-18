Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Предварительно, сбивают дроны: что известно о взрывах в Винницкой области

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Предварительно, сбивают дроны: что известно о взрывах в Винницкой области
Фото: Depositphotos

В Винницкой области прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. По предварительным данным, в регионе сбивают вражеские ударные дроны-камикадзе.

– Винниччина. Работает ПВО. Сбивают вражеские БПЛА, – говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Следует отметить, что воздушная тревога продолжается в Луганской и Винницкой областях, а также на территории Крымского полуострова.

Сейчас смотрят
Читайте
Если не будет новых атак: в ДТЭК назвали сроки возобновления генерации после обстрелов

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка