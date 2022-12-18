Декабрь, 18 в 19:43

В Винницкой области прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. По предварительным данным, в регионе сбивают вражеские ударные дроны-камикадзе.

– Винниччина. Работает ПВО. Сбивают вражеские БПЛА, – говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Следует отметить, что воздушная тревога продолжается в Луганской и Винницкой областях, а также на территории Крымского полуострова.