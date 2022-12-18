Если не будет новых атак: в ДТЭК назвали сроки возобновления генерации после обстрелов
Нужно ориентировочно две или три недели, чтобы возобновить генерацию электричества в Украине после серии массированных ракетных ударов. Одним из главных условий является то, что в течение этого времени не будет новых атак ракетами или ударными дронами-камикадзе.
Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире информационного телемарафона Единые новости. Он уверяет, что ситуация в энергосистеме непростая, однако находится под контролем.
– Она стабилизируется, генерация постепенно восстанавливается. Уже вышли на номинальную мощность почти все атомные энергоблоки. Наши предприятия, две станции были значительно повреждены. Одна 15 декабря, другая – 16 декабря. Этим вопросом также занимаются и другие компании, оперирующие теплоэлектростанции, – утверждает исполнительный директор ДТЭК.
По его словам, в большинстве областей Украины еще продолжаются экстренные отключения для стабилизации системы. Пока наблюдается дефицит мощностей, который увеличивается из-за снижения температуры на улице (люди вынуждены включать электроприборы, чтобы согреться).
– Сейчас мы говорим в контексте этой зимы. Стабилизировать систему мы можем только путем максимального восстановления до уровня, который дает возможность работать генерации. Если нет обстрелов, нужно две-три недели, тогда генерация будет возвращаться к возможному объему, — считает он.