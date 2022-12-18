Грудень, 18 в 19:43

Попередньо, збивають дрони: що відомо про вибухи у Вінницькій області

Юля Захарченко, редакторка стрічки Потребує перевірки

У Вінницькій області прогриміли потужні вибухи під час повітряної тривоги. За попередніми даними, у регіоні збивають ворожі ударні дрони-камікадзе. Зараз дивляться

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