Факти / Надзвичайні події Грудень, 18 в 19:43 Попередньо, збивають дрони: що відомо про вибухи у Вінницькій області Юля Захарченко, редакторка стрічки Потребує перевірки Фото: Depositphotos У Вінницькій області прогриміли потужні вибухи під час повітряної тривоги. За попередніми даними, у регіоні збивають ворожі ударні дрони-камікадзе. Зараз дивляться Теги: Безпілотники, Війна в Україні, Вінницька область, Вінниця, Вибух, Дрони, Новини Вінниці Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!