Вблизи ядерной установки Южноукраинской АЭС пролетел вражеский дрон
Над площадкой Южноукраинской АЭС в близости к ядерной установке ночью, 19 декабря, зафиксирован пролет дрона-камикадзе Shahed-136.
Об этом сообщил Энергоатом в Telegram-канале.
— Это абсолютно недопустимое нарушение ядерной и радиационной безопасности, — говорится в сообщении.
Энергоатом обратился с призывом к МАГАТЭ и мировому атомному сообществу и еще раз призвал не допустить, чтобы ядерные объекты подвергались риску нападения со стороны армии РФ и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира.
В ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что всего обнаружено около тридцати пяти барражирующих боеприпасов.
Источник: Энергоатом