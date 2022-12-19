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Факты / Происшествия

Вблизи ядерной установки Южноукраинской АЭС пролетел вражеский дрон

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Південноукраїнська АЕС

Над площадкой Южноукраинской АЭС в близости к ядерной установке ночью, 19 декабря, зафиксирован пролет дрона-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщил Энергоатом в Telegram-канале.

— Это абсолютно недопустимое нарушение ядерной и радиационной безопасности, — говорится в сообщении.

Энергоатом обратился с призывом к МАГАТЭ и мировому атомному сообществу и еще раз призвал не допустить, чтобы ядерные объекты подвергались риску нападения со стороны армии РФ и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира.

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В ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что всего обнаружено около тридцати пяти барражирующих боеприпасов.

Источник: Энергоатом

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