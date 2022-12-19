Поблизу ядерної установки Південноукраїнської АЕС пролетів ворожий дрон

Грудень, 19 в 14:27

Над майданчиком Південноукраїнської АЕС у близькості до ядерної установки вночі, 19 грудня, зафіксували проліт дрона-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомив Енергоатом у Telegram-каналі.

— Це є абсолютно неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки, – йдеться у повідомленні.

Енергоатом звернувся із закликом до МАГАТЕ та світової атомної спільноти та вкотре закликав не допустити, аби ядерні об’єкти піддавались ризику нападу з боку армії РФ та несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України та світу.

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У ніч з 18 на 19 грудня 2022 російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що загалом виявлено близько тридцяти п’яти баражуючих боєприпасів.

Джерело: Енергоатом