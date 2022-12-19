За ночь были сбиты 30 беспилотников Shahed — ПС ВСУ
В ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.
Всего обнаружено около тридцати пяти барражирующих боеприпасов.
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— Как и в прошлый раз ударные БПЛА запущены с восточного побережья Азовского моря. Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено тридцать шахедов российских оккупантов, — говорится в сообщении.
К уничтожению воздушных целей были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации, мобильные огневые группы.
Источник: Повітряні сили ЗСУ
Фото: ГУР