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Факты / Україна

За ночь были сбиты 30 беспилотников Shahed — ПС ВСУ

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
За ночь были сбиты 30 беспилотников Shahed — ПС ВСУ

В ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

Всего обнаружено около тридцати пяти барражирующих боеприпасов.

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— Как и в прошлый раз ударные БПЛА запущены с восточного побережья Азовского моря. Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено тридцать шахедов российских оккупантов, — говорится в сообщении.

К уничтожению воздушных целей были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации, мобильные огневые группы.

Источник: Повітряні сили ЗСУ

Фото: ГУР

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