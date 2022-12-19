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Факти / Надзвичайні події

Українські воїни збивають ворожі дрони: Кім про вибухи у Миколаївській області

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
Українські воїни збивають ворожі дрони: Кім про вибухи у Миколаївській області
Фото: Міноборони

У Миколаївській області прогриміли потужні вибухи. Попередньо, українські воїни збивають ударні дрони-камікадзе ворога.

Оновлено 19 грудня о 00:30. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що стався збій у сигналі повітряної тривоги, вже навіть є збиття ворожих безпілотників.

– Я не знаю, чому немає тривоги. Повітряна тривога! Є навіть збиття, – наголошує Кім.

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Оновлено 18 грудня о 23:19. У Миколаївській області працюють системи протиповітряної оборони. За попередніми даними, до регіону прямують ударні дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

– У нас мопеди, сподіваюся, не долетять, – повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, що мопедами в Україні жартівливо називають ударні дрони-камікадзе Shahed-136, оскільки звуки цих безпілотників нагадують звук роботи мопеда.

– Миколаївщина. Відпрацювання ППО, – повідомляє Telegram-канал Збройні сили України. Війна з окупантами.

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