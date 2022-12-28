В Николаевской области будут судить стрелка из “ЛНР”, который воевал против Украины

Декабрь, 27 в 22:27

В Николаевской области будет судить стрелка из “ЛНР”, который участвовал в полномасштабной войне против Украины. Украинским воинам удалось взять его в плен возле села Терновые Поды Баштанского района 6 октября.

По данным следствия, в конце августа мужчина пришел в военный комиссариат в Луганске. А затем с 25 августа до 10 сентября предатель прошел военную подготовку возле Альчевска, чтобы получить навыки для выполнения боевых миссий в вооруженных формированиях Российской Федерации.

После учений его зачислили на должность стрелка в 137 гвардейский парашютно-десантный Кубанский казачий орден полка Красной Звезды, который является частью 106 воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил России.

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В дальнейшем мужчина участвовал в военных действиях против Вооруженных сил Украины на временно оккупированных территориях Харьковской, Луганской, Херсонской и Николаевской областей. Уже 6 октября его взяли в плен под Николаевом.

В суд направили обвинительный акт против жителя Луганской области по фактам государственной измены и добровольному участию гражданина Украины в незаконных вооруженных формах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111- 1 Уголовного кодекса Украины).

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Источник: Николаевская областная прокуратура