У Миколаївській області судитимуть стрільця з “ЛНР”, який воював проти України

Грудень, 27 в 22:27

У Миколаївській області судитимуть стрільця з “ЛНР”, який брав участь у повномасштабній війні проти України. Українським воїнам вдалося взяти його у полон неподалік села Тернові Поди Баштанського району 6 жовтня.

За даними слідства, наприкінці серпня чоловік приїхав до військового комісаріату в Луганську. А потім з 25 серпня до 10 вересня зрадник пройшов військові навчання біля Алчевська, щоб отримати навички для виконання бойових завдань у збройних формуваннях РФ.

Після навчання його зарахували на посаду стрілка до 137 гвардійського парашутно-десантного Кубанського козачого ордену полку Червоної Зірки, який входить до складу 106 повітряно-десантної дивізії ЗС Росії.

Зараз дивляться

Надалі чоловік брав участь у бойових діях проти Збройних сил України на тимчасово окупованих територіях Харківської, Луганської, Херсонської та Миколаївської областей. Вже 6 жовтня його взяли у полон під Миколаєвом.

До суду скерували обвинувальний акт проти жителя Луганської області за фактами державної зради та добровільної участі громадянина України в незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Читайте Росіяни обстріляли пологовий будинок у Херсоні

Джерело: Миколаївська обласна прокуратура