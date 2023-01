В объектив французского телеоператора, который работает в составе журналистской группы в Украине, попал ракетный удар по Краматорску.

На кадрах видно, как к эфиру на канале TF1.fr присоединяется стоящий на фоне ночного Краматорска журналист.

Только корреспондент начал говорить со студией, как позади него, примерно в километре, пролетает ракета, падает и взрывается.

Сам взрыв был отчетливо виден в эфире.

A missile exploded a few dozen meters from a #French journalist who was in #Kramatorsk.

Video: TMC pic.twitter.com/A4Z9Uy38Ge

— NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2023