В об’єктив французького телеоператора, який працює у складі журналістської групи в Україні, потрапив ракетний удар по Краматорську.

На кадрах видно, як до ефіру на каналі TF1.fr приєднується журналіст, який стоїть на тлі нічного Краматорська.

Щойно кореспондент почав говорити зі студією, як позаду нього, приблизно за кілометр, пролітає ракета, влучає та вибухає.

Сам вибух було чітко видно в ефірі.

A missile exploded a few dozen meters from a #French journalist who was in #Kramatorsk.

Video: TMC pic.twitter.com/A4Z9Uy38Ge

— NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2023