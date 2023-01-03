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Ракетний удар по Краматорську потрапив у прямий ефір французького телебачення

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Ракетний удар по Краматорську потрапив у прямий ефір французького телебачення

В об’єктив французького телеоператора, який працює у складі журналістської групи в Україні, потрапив ракетний удар по Краматорську.

На кадрах видно, як до ефіру на каналі TF1.fr приєднується журналіст, який стоїть на тлі нічного Краматорська.

Щойно кореспондент почав говорити зі студією, як позаду нього, приблизно за кілометр, пролітає ракета, влучає та вибухає.

Зараз дивляться

Сам вибух було чітко видно в ефірі.

Журналісти Поль Гаснє, Елоїза Грегуар та Тео Палфре встигли зреагувати та сховатися.

Нагадаємо, що 10 жовтня в Києві пролунало кілька потужних вибухів. Один із вибухів потрапив у прямий ефір телеканалу BBC.

Фото: TF1.fr 

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