Российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и рыщут среди мирного населения Мелитополя для выявления участников движения сопротивления.

Об этом рассказал мэр города Иван Федоров.

— Это факт, что сегодня на территории Мелитополя российских военных и спецслужащих больше, чем гражданского населения, которое осталось.

Они действительно переодеваются в гражданское, но делают это из-за сопротивления наших жителей. Сегодня переодетые российские служащие ходят по рынкам, ходят по супермаркетам, ходят по дворам и просто слушают, о чем говорят наши гражданские жители, — сказал Федоров.