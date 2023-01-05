Оккупанты переодеваются в гражданское и выискивают партизан — мэр Мелитополя
Российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и рыщут среди мирного населения Мелитополя для выявления участников движения сопротивления.
Об этом рассказал мэр города Иван Федоров.
— Это факт, что сегодня на территории Мелитополя российских военных и спецслужащих больше, чем гражданского населения, которое осталось.
Они действительно переодеваются в гражданское, но делают это из-за сопротивления наших жителей. Сегодня переодетые российские служащие ходят по рынкам, ходят по супермаркетам, ходят по дворам и просто слушают, о чем говорят наши гражданские жители, — сказал Федоров.
По словам городского главы, таким образом захватчики выискивают украинских партизан и тех людей, которые оказывают им активное сопротивление.
— Так что это довольно опасно. Тотальное уныние есть на временно оккупированной территории. Сосед с соседом уже не разговаривает, потому что не понимает, кому он передаст эту информацию, — сказал мэр Мелитополя.
Напомним, вместе с коллаборационистами из Мелитополя бегут российские врачи.
Источник: Иван Федоров
Фото: Міська рада Мелітополя