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Факты / Україна

Оккупанты переодеваются в гражданское и выискивают партизан — мэр Мелитополя

Евгения Грейс, редактор ленты
Мелітополь

Российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и рыщут среди мирного населения Мелитополя для выявления участников движения сопротивления.

Об этом рассказал мэр города Иван Федоров.

— Это факт, что сегодня на территории Мелитополя российских военных и спецслужащих больше, чем гражданского населения, которое осталось.

Они действительно переодеваются в гражданское, но делают это из-за сопротивления наших жителей. Сегодня переодетые российские служащие ходят по рынкам, ходят по супермаркетам, ходят по дворам и просто слушают, о чем говорят наши гражданские жители, — сказал Федоров.

По словам городского главы, таким образом захватчики выискивают украинских партизан и тех людей, которые оказывают им активное сопротивление.

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— Так что это довольно опасно. Тотальное уныние есть на временно оккупированной территории. Сосед с соседом уже не разговаривает, потому что не понимает, кому он передаст эту информацию, — сказал мэр Мелитополя.

Напомним, вместе с коллаборационистами из Мелитополя бегут российские врачи.

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Источник: Иван Федоров

Фото: Міська рада Мелітополя

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