Январь, 08 в 14:01

Российские военные нанесли очередной удар по Херсону — обстреляли Таврический микрорайон.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Для атаки оккупанты использовали зажигательные боеприпасы.

Сейчас смотрят

К счастью, обошлось без жертв среди мирных людей и разрушения гражданской инфраструктуры.

На кадрах видео, которое показал Ярослав Янушевич, видно, как горят места попадания снарядов на довольно большой площади.

Ранее в Telegram сообщалось, что россияне обстреляли Херсон из установок Град.

6 января с самого утра в Херсоне прогремели мощные взрывы. Российские снаряды попали в пожарную часть – это уже вторая часть, попавшая под обстрел.

Фото: Скрин с видео