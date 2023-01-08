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Факты / Происшествия

Оккупанты обстреляли Херсон зажигательными снарядами

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты обстреляли Херсон зажигательными снарядами

Российские военные нанесли очередной удар по Херсону — обстреляли Таврический микрорайон.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Для атаки оккупанты использовали зажигательные боеприпасы.

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К счастью, обошлось без жертв среди мирных людей и разрушения гражданской инфраструктуры.

На кадрах видео, которое показал Ярослав Янушевич, видно, как горят места попадания снарядов на довольно большой площади.

Ранее в Telegram сообщалось, что россияне обстреляли Херсон из установок Град.

6 января с самого утра в Херсоне прогремели мощные взрывы. Российские снаряды попали в пожарную часть – это уже вторая часть, попавшая под обстрел.

Фото: Скрин с видео

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