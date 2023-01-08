Оккупанты обстреляли Херсон зажигательными снарядами
Российские военные нанесли очередной удар по Херсону — обстреляли Таврический микрорайон.
Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Для атаки оккупанты использовали зажигательные боеприпасы.
Сейчас смотрят
К счастью, обошлось без жертв среди мирных людей и разрушения гражданской инфраструктуры.
На кадрах видео, которое показал Ярослав Янушевич, видно, как горят места попадания снарядов на довольно большой площади.
Ранее в Telegram сообщалось, что россияне обстреляли Херсон из установок Град.
6 января с самого утра в Херсоне прогремели мощные взрывы. Российские снаряды попали в пожарную часть – это уже вторая часть, попавшая под обстрел.
Фото: Скрин с видео