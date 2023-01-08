Січень, 08 в 14:01

Російські військові завдали чергового удару по Херсону – обстріляли Таврійський мікрорайон.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Для атаки окупанти використали запалювальні боєприпаси.

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На щастя, обійшлося без жертв серед мирних людей та руйнування цивільної інфраструктури.

На кадрах відео, яке показав Ярослав Янушевич, видно, як палають осередки влучання снарядів на доволі великій площі.

Раніше у Telegram повідомлялося, що росіяни обстріляли Херсон із установок Град.

6 січня із самого ранку в Херсоні пролунали потужні вибухи. Російські снаряди влучили у пожежну частину – це вже друга частина, яка потрапила під обстріл.

Фото: Скрин із відео