У Дніпрі затримали зрадника, який “зливав” РФ координати важливих об’єктів

Січень, 10 в 12:54

У Дніпропетровській області затримали зрадника, який працював на російських окупантів, передаючи ворогу точні координати радіолокаційних станцій та блокпостів Сил територіальної оборони, тобто допомагав РФ у підривній діяльності проти власної держави.

Схопили інформатора під час виконання чергового завдання.

Українцю оголошено підозру за фактом вчинення державної зради в умовах воєнного стану – ч. 2 ст.111 ККУ.

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Слідчі встановили, що уже під час повномасштабного вторгнення РФ водій одного з приватних підприємств Дніпра добровільно погодився співпрацювати з російськими спецслужбами.

Секретну інформацію він передавав куратору через месенджер Telegram.

Під час обшуків у нього вилучили телефон з доказами.

Підозрюваному у держзраді обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.