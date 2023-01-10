У Дніпрі затримали зрадника, який “зливав” РФ координати важливих об’єктів
У Дніпропетровській області затримали зрадника, який працював на російських окупантів, передаючи ворогу точні координати радіолокаційних станцій та блокпостів Сил територіальної оборони, тобто допомагав РФ у підривній діяльності проти власної держави.
Схопили інформатора під час виконання чергового завдання.
Українцю оголошено підозру за фактом вчинення державної зради в умовах воєнного стану – ч. 2 ст.111 ККУ.
Слідчі встановили, що уже під час повномасштабного вторгнення РФ водій одного з приватних підприємств Дніпра добровільно погодився співпрацювати з російськими спецслужбами.
Секретну інформацію він передавав куратору через месенджер Telegram.
Під час обшуків у нього вилучили телефон з доказами.
Підозрюваному у держзраді обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.